"Это большое разочарование, очень грустно. Нас выбили из турнира, в котором мы сами выбили ПСЖ и Ренн. Это безумие. Если не считать несколько деталей, мне пока трудно это объяснить. Не думаю, что мои игроки недооценили соперников.

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Аннеси провел отличный матч на уровне, который я не мог себе представить для команды Лиги 2. С нашей стороны все, что могло пойти не так, пошло не так. Наши недостатки вышли на поверхность. Не может быть никаких оправданий, когда ты так легко пропускаешь два мяча. В атаке нам много не везло. Перекладина, были другие моменты, не реализовали пенальти.

Они сделали все и добились успеха. Разумеется, когда тебя выбивает команда Лиги 2, ты плохо выступил. Мы верили в свои шансы, а сейчас очень разочарованы", – цитирует Тудора пресс-служба Лиги 1.

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