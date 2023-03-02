Кубок Франції, 1/4 фіналу

Марсель – Аннесі – 2:2 (пен. 6:7)

Голи: Верету, 29, Режі, 90+6 – Діон, 53, Муанга, 59

Нереалізований пенальті: Алексіс, 85

Після останньої розгромної поразки від ПСЖ у Лізі 1 Марсель відпустив лідера чемпіонату на 8 очок. Відповідно, саме перемога в Кубку стала найкращим шансом для провансальців здобути трофей, адже ПСЖ у турнірі вже немає – гол Руслана Маліновського вибив Мессі та Ко в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі жереб був прихильнішим до Марселя. Підопічним Тудора протистояв скромний Аннесі, який посідає 10 місце у другому дивізіоні. Руслан Маліновський вийшов у старті та сформував атакувальне тріо з Дімітрі Пайє та Алексісом Санчесом.

Маліновський у битві за півфінал: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка Франції Марсель – Аннесі

Гості могли забивати вже на першій хвилині, але не зуміли скористатися обрізкою Гендузі неподалік власного штрафного. А перший момент Марселя мав Маліновський. На 4-й хвилині Руслан пробив вище із вбивчої позиції, але перед тим рефері зафіксував офсайд у Клоса. Марсель тиснув – господарі ледь не заштовхали м'яч у ворота після кутового, удар Пайє парирував кіпер, а простріл Маліновського заблокували. Все це вмістилося у стартові 10 хвилин на Велодромі.

Гендузі повторив трюк з обрізкою на своїй половині, але знову гравці Аннесі пробачили хавбека збірної Франції, не зумівши завдати удару по воротах Пау Лопеса. Маліновський віддав гольовий пас на Клоса, який пробив повз кіпера. Офсайд відібрав асист в українця, який тут же і сам міг забити. Змарнований вихід віч-на-віч і знову офсайд.

Тиск Марселя втілився в гол на 29-й хвилині. Клос після передачі Санчеса уникнув офсайду і проштовхнув м'яч на Верету, який спокійно пробив повз Кальєна. 1:0 – провансальці вийшли вперед.

Незадовго до перерви Маліновський міг подвоїти перевагу Марселя. Удар українця зі штрафного прийняла на себе поперечина. Друга спроба Руслана – м'яч влучив у сітку з зовнішнього боку. На цьому перший тайм завершився.

На старті другої половини гри Каборе міг вивести Маліновського на ударну позицію, але не зміг віддати точний пас повз захисника. А на 53-й хвилині футболісти Аннесі шокували Велодром. Контратака гостей завершилася влучним ударом Діона у дальній кут!

Але це було не все. На 59-й хвилині Марсель опинився у нокауті. Подача кутового завершилася влучним ударом Муанга, який головою вивів Аннесі вперед. Невдовзі після цього Тудор зняв Маліновського, випустивши замість українця Вітінью. Не найкращий матч для Руслана, який запам'ятався лише ударом у поперечину, віддав один ключовий пас, а впродовж більшої частини був непомітний і отримав посередні оцінки.

Марсель відверто "поплив". Моментів біля воріт Аннесі не було, але на 84-й хвилині команда Тудора отримала право на пенальті. VAR побачив гру рукою у футболіста гостей, але Кальєн відбив удар Алексіса Санчеса з 11-метрової позначки!

Марсель таки видряпав серію пенальті на останніх секундах. Героєм став 18-річний Франсуа Режі, який вийшов на поле в компенсований час. На 90+6 хвилині дебютант фантастичним ударом перекинув воротаря і зрівняв рахунок!

Аннесі у поточному розіграші Кубка вже вигравав серію пенальті, але не забив перший же удар – сейв Пау Лопеса. У Марселя свою спробу не реалізував Тавареш, який програв дуель Кальєну. 4:4 після основної серії, а вирішальний пенальті не забив Балерді. Аннесі вперше у своїй історії вийшов у півфінал Кубка Франції!