"Для чого Гегедош просив гроші? Він просив гроші на лікування, на якісь аналізи, щоб комусь повернути борг! Одного разу на 8 березня, сказав мені, що мамі нема за що букет квітів купити. Я дала йому грошей. Поступово суми, які він просив, збільшувались, і дійшло до того, що він був мені винен вже 200 тисяч гривень. Гегедош годував тільки обіцянками: "Сонечко, зайчик, я тобі все віддам, не переживай. Скоро прийде зарплата". Потім я побачила, що він повернувся до своєї колишньої дівчини, а гроші мені так і не віддав.

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Коли Верес вийшов в УПЛ, то був святковий концерт і він єдиний із футболістів запросив дівчину на сцену, за що навіть отримав штраф від клубу. Я теж була присутня на концерті і була в шоці від того, що побачила. Я запитала у Гегедоша: "Що це таке?". Він почав відмазуватись: "Я з нею вже розстався, це батьки її привезли, хочуть нас помирити. Ми з нею тільки друзі". А його батьків у той час не було у Рівному. Його брехня мене розлютила і тоді я взяла ситуацію у свої руки.

Що я зробила? Я звернулась до керівників Вереса, за який тоді виступав Гегедош. Я надала їм докази: показала переписки, квитанції з банків. Вони були шоковані. Ми зустрілись з ними в кафе і вони покликали Гегедоша. Роберт не знав, що я там сиджу, а коли мене побачив, то був в ах*ї. Для нього це був сюрприз. Він почервонів і почав заїкатись. Керівництво Вереса його запитало: "Знаєш цю дівчину?", – "Так, звичайно". – "Винен їй гроші?". – "Так". Він такого просто не очікував і нічого не заперечував.

Після цієї зустрічі він почав мені писати: "Що ти зробила? Навіщо звернулась до Вереса? Я тобі віддам всі гроші сам". Але я задню не дала. Він сам мені потім розповідав, що до його батьків приїжджали родичі інших дівчат вибивати борг, але батько Роберта сказав: "Робіть з ним, що хочете, ламайте, вбивайте – це вже не моя дитина. Я вже задовбався борги за нього віддавати".

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Що сказало керівництво Вереса? Щоб я з ним не спілкувалась, бо він буде намагатись маніпулювати мною. Вони будуть мені віддавати борг з його зарплати. Потім я дізналась, що я не перша дівчина, в якої Гегедош позичав гроші. У нього в кожному місті були такі дівчата. Думаю, зараз він і в Ісландії розводить молодиць. Гегедош – альфонс та шахрай. Такі люди не змінюються.

У Вересі мені розказали, що їм телефонували батьки інших дівчат, у яких брав гроші Гегедош та не віддавав. Що казати, якщо він винен гроші багатьом хлопцям з Вереса – кожному третьому гравцю. Верес розрахувався зі мною за Гегедоша? Частково. Вони віддали з його зарплати 150 тисяч гривень, а потім у Гегедоша закінчився контракт з рівненським клубом і ще 50 тисяч він залишився мені винен.

Я побачила, що Роберт перейшов в ФК Перемога, знайшла телефон їхнього президента – Феміса Сагірова – і написала йому. Я пояснила ситуацію, що Гегедош винен мені гроші, скинула докази, він мене зрозумів і повірив. Потім він мені зателефонував із Туреччини, біля нього сидів Гегедош, який взяв трубку і сказав: "Я тобі нічого не винен!". Почав, як завжди, маніпулювати, брехлива скотина. Я дуже вдячна Фемісу, тому що він розрахувався за Гегедоша зі мною", – поділилась Леус в інтерв'ю Українському футболу.

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