Український бізнесмен Феміс Сагіров, який свого часу фінансував ФК Перемога з Дніпра, розповів про запрошення в команду Роберта Гегедоша та Дмитра Нємчанінова.

"Це була моя помилка, про яку я шкодую досі. Я запросив із Вереса справжніх чортів – Гегедоша та Немчанінова, які отримали зарплати і шалені підйомні наперед.

"Нехай мене притягують за статтею як проститута": шокуюча історія з життя екс-лідера Вереса

Вони не зіграли за ФК Перемога жодної офіційної гри, зате бухали і дебоширили в Туреччині. Персонал готелю навіть викликав на них поліцію. Я подивився на цей цирк і полетів на Кіпр 27 лютого. А вони кажуть, що ми кинули їх у Туреччині", – цитує Сагірова портал Український футбол.

Нагадаємо, Гегедош і Нємчанінов перебралися до Перемоги в 2022 році, але так і не зіграли за команду жодного офіційного матчу. Клуб був розформований з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою