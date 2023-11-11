"До мене Сагіров у фінансовому плані поставився нормально, а от із хлопцями він вчинив не красиво. Гравці ФК Перемога ще до війни просили його погасити борги по зарплаті, а він їм відповів: "Давайте спочатку заманимо в команду Нємчанінова і Гегедоша. Я їм віддам підйомні, а потім заплачу вам". Він їм і досі винен по 6-7 премій плюс зарплати.

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Дебош у Туреччині? Після тренувань я міг випити дві пляшки пива, але це нормально. Коли почалась війна, то вся команда була в шоці. Тоді я вже випивав більше, але жодного дебошу не було, ніхто не чудив.

Щодо того, що я брав гроші у дівчат, а Сагірову доводилось віддавати мої борги... Коли я пішов з Вереса, то звернув трохи не туди, і в мене були фінансові проблеми. Сагіров про це знав, ми обговорювали цей момент при підписанні. Так, я позичив гроші у однієї дівчини, а не у декількох, як він каже, але розраховувався завжди сам. Був момент, що дівчина написала Сагірову, проте жодної копійки він за мене не дав. Якщо б він заплатив, то я б про це дізнався першим. Як він може давати гроші незнайомій людині, якщо не знає деталей?

Сагіров казав, що у дівчини були інтимні відео зі мною, але це брехня! У мене є голова на плечах і такі відео я не даю нікому знімати.

А його слова про проститута... Та не було такого! Це він проститут! Як той політик, завжди повертає кепку, куди вітер дує. Якщо він такий розумний, то нехай скаже, звідки брав гроші на команду, а то сидить собі десь на Кіпрі і гавкає.

Людина трохи попутала. Сагіров пройшовся по всіх, але забув про себе сказати, як він кинув команду в Туреччині без грошей. Ми зрозуміли, що буде весело, коли Сагіров видалився з командного чату і деяких футболістів заблокував, щоб ті йому не писали.

Він сказав, що ми чорти? Чорт – це він! Вирішив відкрити рот через півтора року, бо йому нудно. Якщо були питання, то треба було вирішувати на місці та по факту, а не через два роки, коли за нього забули і перехрестились. У футбольному світі такого афериста, як Сагіров, ще не бачили!" – сказав Гегедош у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Гегедош перебрався до Перемоги в 2022 році, але так і не зіграв за команду жодного офіційного матчу. Клуб був розформований з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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