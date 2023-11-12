"Зачем Гегедош просил деньги? Он просил деньги на лечение, на какие-то анализы, чтобы кому-то вернуть долг! Однажды на 8 марта, сказал мне, что маме не за что букет цветов купить. Я дала ему денег. Постепенно суммы, которые он просил, увеличивались, и дошло до того, что он был мне должен уже 200 тысяч гривен. Гегедош кормил только обещаниями: "Солнышко, зайчик, я тебе все отдам, не переживай. Скоро придет зарплата". Потом я увидела, что он вернулся к своей бывшей девушке, а деньги мне так и не отдал.

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Когда Верес вышел в УПЛ, то был праздничный концерт и он единственный из футболистов пригласил девушку на сцену, за что даже получил штраф от клуба. Я тоже присутствовала на концерте и была в шоке от того, что увидела. Я спросила у Гегедоша: "Что это такое?". Он начал отмазываться: "Я с ней уже расстался, это родители ее привезли, хотят нас помирить. Мы с ней только друзья". А его родителей в то время не было в Ривне. Его ложь меня разозлила и тогда я взяла ситуацию в свои руки.

Что я сделала? Я обратилась к руководителям Вереса, за который тогда выступал Гегедош. Я предоставила им доказательства: показала переписки, квитанции из банков. Они были шокированы. Мы встретились с ними в кафе и они позвали Гегедоша. Роберт не знал, что я там сижу, а когда меня увидел, то был в ах*е. Для него это был сюрприз. Он покраснел и начал заикаться. Руководство Вереса его спросило: "Знаешь эту девушку?", – "Да, конечно". – "Должен ей деньги?". – "Да". Он такого просто не ожидал и ничего не отрицал.

После этой встречи он начал мне писать: "Что ты сделала? Зачем обратилась к Вересу? Я тебе отдам все деньги сам". Но я заднюю не дала. Он сам мне потом рассказывал, что к его родителям приезжали родственники других девушек выбивать долг, но отец Роберта сказал: "Делайте с ним, что хотите, ломайте, убивайте – это уже не мой ребенок. Я уже задолбался долги за него отдавать".

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Что сказало руководство Вереса? Чтобы я с ним не общалась, потому что он будет пытаться манипулировать мной. Они будут мне отдавать долг с его зарплаты. Потом я узнала, что я не первая девушка, у которой Гегедош занимал деньги. У него в каждом городе были такие девушки. Думаю, сейчас он и в Исландии разводит молоденьких девушек. Гегедош – альфонс и мошенник. Такие люди не меняются.

В Вересе мне рассказали, что им звонили родители других девушек, у которых брал деньги Гегедош и не отдавал. Что говорить, если он должен деньги многим ребятам из Вереса – каждому третьему игроку. Верес рассчитался со мной за Гегедоша? Частично. Они отдали из его зарплаты 150 тысяч гривен, а потом у Гегедоша закончился контракт с ровенским клубом и еще 50 тысяч он остался мне должен.

Я увидела, что Роберт перешел в ФК Перемога, нашла телефон их президента – Фемиса Сагирова – и написала ему. Я объяснила ситуацию, что Гегедош должен мне деньги, скинула доказательства, он меня понял и поверил. Потом он мне позвонил из Турции, возле него сидел Гегедош, который взял трубку и сказал: "Я тебе ничего не должен!". Начал, как всегда, манипулировать, лживая скотина. Я очень благодарна Фемису, потому что он рассчитался за Гегедоша со мной", – поделилась Леус в интервью Украинскому футболу.

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