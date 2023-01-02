Труну з тілом Пеле привезли на стадіон Сантоса
Вболівальники мають можливість віддати останню шану Королю футболу.
У Бразилії стартувала церемонія прощання з легендарним Пеле, який покинув цей світ 29 грудня. Труну з його тілом вже привезли на стадіон Сантоса, де футболіст провів майже всю свою кар'єру, повідомляє Globo Esporte.
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Там відбудеться панахида, після якої всі шанувальники зможуть попрощатися з легендарним спортсменом. Відвідувачі зможуть пройти повз труну, яку покладуть у центр поля під навісом. Коли захід завершиться, труну провезуть міськими вулицями, проїжджаючи повз будинок, де досі живе сторічна мама Короля футболу.
Поховають Пеле у рідному місті Сантосі на дев'ятому поверсі 32-поверхового цвинтаря, який є найвисотнішим у світі.
Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер на 83-му році життя через прогресування ракової пухлини.
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