У Бразилії стартувала церемонія прощання з легендарним Пеле, який покинув цей світ 29 грудня. Труну з його тілом вже привезли на стадіон Сантоса, де футболіст провів майже всю свою кар'єру, повідомляє Globo Esporte.

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Там відбудеться панахида, після якої всі шанувальники зможуть попрощатися з легендарним спортсменом. Відвідувачі зможуть пройти повз труну, яку покладуть у центр поля під навісом. Коли захід завершиться, труну провезуть міськими вулицями, проїжджаючи повз будинок, де досі живе сторічна мама Короля футболу.

Поховають Пеле у рідному місті Сантосі на дев'ятому поверсі 32-поверхового цвинтаря, який є найвисотнішим у світі.

Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер на 83-му році життя через прогресування ракової пухлини.

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Así llegó el cuerpo de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lugar en el que se le dará su último adiós.



@OmarVV9, enviado especial.#Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023