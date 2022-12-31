Селеста Насіменту поки не усвідомила весь біль від втрати свого первістка.

Мама триразового чемпіона світу досі жива і 20 листопада відзначила великий ювілей – 100 років. Її легендарному сину судилося померти 29 грудня у віці 82 років. Втім, за словами сестри Пеле, Марії Насіменту, мати досі не зрозуміла, що любого Едсона більше немає.

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"Ми розмовляємо, але вона не знає про всю ситуацію. Вона у своєму власному світі. Мама розплющує очі, коли я згадую його ім'я і кажу: "Давай помолимося за нього". Але насправді вона не усвідомлює, про що я говорю", – цитує Марію Express.

В сім'ї Пеле живими залишаються лише сетра і мама. Батько Дондінью помер ще в 1996 році, а молодший брат Зока – у 2020-му.

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