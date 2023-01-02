В Бразилии стартовала церемония прощания с легендарным Пеле, покинувшим этот мир 29 декабря. Гроб с его телом уже доставлен на стадион Сантоса, где футболист провел почти всю свою карьеру, сообщает Globo Esporte.

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Там состоится панихида, после которой все поклонники смогут попрощаться с легендарным спортсменом. Посетители смогут пройти мимо гроба, который положат в центр поля под навесом. Когда мероприятие завершится, гроб провезут по городским улицам, проезжая мимо дома, где до сих пор живет мама Короля футбола.

Похоронят Пеле в родном городе Сантосе на девятом этаже 32-этажного кладбища, которое является самым высоким в мире.

Напомним, трехкратный чемпион мира умер на 83-м году жизни из-за прогрессирования раковой опухоли.

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Así llegó el cuerpo de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lugar en el que se le dará su último adiós.



@OmarVV9, enviado especial.#Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023