Гроб с телом Пеле привезли на стадион Сантоса
У болельщиков есть возможность отдать дань уважения Королю футбола.
В Бразилии стартовала церемония прощания с легендарным Пеле, покинувшим этот мир 29 декабря. Гроб с его телом уже доставлен на стадион Сантоса, где футболист провел почти всю свою карьеру, сообщает Globo Esporte.
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Там состоится панихида, после которой все поклонники смогут попрощаться с легендарным спортсменом. Посетители смогут пройти мимо гроба, который положат в центр поля под навесом. Когда мероприятие завершится, гроб провезут по городским улицам, проезжая мимо дома, где до сих пор живет мама Короля футбола.
Похоронят Пеле в родном городе Сантосе на девятом этаже 32-этажного кладбища, которое является самым высоким в мире.
Напомним, трехкратный чемпион мира умер на 83-м году жизни из-за прогрессирования раковой опухоли.
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