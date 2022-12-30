"Я був доволі близький до Пеле за віком. У нього був надзвичайний образ, я дивився на нього як на інопланетянина. Він мав усе необхідне для чудової гри на найкращому рівні. Технічно, фізично, тактично – все було на висоті. Я вважаю, що він був Майклом Джорданом для своєї команди.

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У мене є футболка Пеле, яку досі не прав. Я вже не пам'ятаю, чи спілкувався з ним перед грою, чи ми просто перетнулись на полі після матчу. Моя футболка, яку я подарував Пеле, наскільки розумію, була виставлена ​​ФІФА в музеї футболу в Москві на чемпіонаті світу 2018 року. Ймовірно, хтось її подарував", – цитує Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, наставнику Динамо свого часу вдалось зіграти проти Пеле. На ЧС-1970 збірна Румунії мінімально поступилася Бразилії (2:3) – Пеле оформив дубль, а Луческу був капітаном своєї команди.

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* Луческу і Пеле на ЧС-1970