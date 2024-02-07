"Олег Кузнєцов збирав команду 2001 року народження. Приїхав Трубін. Я був шокований! Людина як чапля. Навіть впасти не може! І це з Шахтаря, де працюють тренери. Проте в ньому підкупило те, що він слухав та виконував. Плюс психологія.

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Ми грали із чехами першу зустріч. На десятій хвилині у наші ворота призначили штрафний – Трубін після удару відбив м'яч перед собою, і нам добили у порожні ворота. Буквально одразу ж ми пропустили вдруге. 0:2 горимо, нас як "повезли"!

По ходу матчу змогли відігратися – 2:2. Трубін зробив пару сейвів, а на останніх хвилинах розкрився і потягнув божевільний удар впритул. Тобто одразу стало помітно, що людина володіє психологією та може повернути ситуацію у свій бік. Він не розклеївся, не розвалився, не кинув грати.

Бенфіка? Думаю, Трубін вгадав із цим переходом. Він грає, його цінують. Так, вони завалили Лігу чемпіонів, але це такий момент... Анатолій вже має вагу у команді, бо грає досить солідно. Він дуже вдумливий хлопець, любить футбол та аналізує свої дії.

В нього є якийсь план на життя. Трубін вже створив якусь свою фірму, рекламує українські бренди одягу. Фундаментально все. Його дівчина, із якою вони знайомі із малих років, також допомагає в усьому цьому. Вона своє життя повністю підкорила йому. Трубіну в цьому плані пощастило та, думаю, йому комфортно. Подивимося. Поки йому важко пред'явити якісь претензії", – сказав Богодєлов в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 27 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 22 голи (ще в 11 іграх відстояв "на нуль").

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