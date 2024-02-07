"Олег Кузнецов собирал команду 2001 года рождения. Приехал Трубин. Я был шокирован! Человек как цапля. Даже упасть не может! И это из Шахтера, где работают тренеры. Однако в нем подкупило то, что он слушал и выполнял. Плюс психология.

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Мы играли с чехами первую встречу. На десятой минуте в наши ворота назначили штрафной – Трубин после удара отбил мяч перед собой, и нам добили в пустые ворота. Буквально сразу же мы пропустили второй раз. 0:2 горим, нас как "повезли"!

По ходу матча смогли отыграться – 2:2. Трубин сделал пару сейвов, а на последних минутах раскрылся и потащил сумасшедший удар в упор. То есть сразу стало заметно, что человек владеет психологией и может повернуть ситуацию в свою сторону. Он не расклеился, не развалился, не бросил играть.

Бенфика? Думаю, Трубин угадал с этим переходом. Он играет, его ценят. Да, они завалили Лигу чемпионов, но это такой момент ... Анатолий уже имеет вес в команде, потому что играет достаточно солидно. Он очень вдумчивый парень, любит футбол и анализирует свои действия.

У него есть какой-то план на жизнь. Трубин уже создал какую-то свою фирму, рекламирует украинские бренды одежды. Фундаментально все. Его девушка, с которой они знакомы с малых лет, также помогает во всем этом. Она свою жизнь полностью покорила ему. Трубину в этом плане повезло и, думаю, ему комфортно. Посмотрим. Пока ему трудно предъявить какие-то претензии", – сказал Богоделов в интервью Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола (еще в 11 играх отстоял "на ноль").

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