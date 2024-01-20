Українські голкіпери Анатолій Трубін і Андрій Лунін очолили рейтинг найкращих воротарів (до 25 років) топ-8 європейських чемпіонатів за відсотком сейвів за версією CIES.

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Перший номер Бенфіки посів у дослідженні першу сходинку – відсоток його сейвів складає 86%. Воротар Реала йде другим з показником 83%. Замикає трійку найкращих італійський кіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма (80%).

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів у складі Бенфіки 24 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 20 голів (у 10 іграх відстояв "на нуль"). Лунін у 12 поєдинках за Реал 11 разів витягав м'яч з сітки і 5 разів залишав свої ворота сухими.

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