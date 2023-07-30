Трубін стане гравцем Інтера і не дасть Шахтарю заробити, – ЗМІ
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін готується до переходу в стан італійського гранда.
Інтер очікує на прихід Яна Зоммера з Баварії цього літа, але Трубіна в складі "нерадзуррі" у поточне трансферне вікно не буде, повідомляє Gazzetta dello Sport.
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Проте зазначається, що між українцем та Інтером вже є усна домовленість щодо приходу Анатолія влітку 2024-го вільним агентом, коли завершиться його контракт з Шахтарем.
До слова, Трубін зіграв у 38 матчах за "гірників" у минулому сезоні, пропустивши 40 голів та зберігши ворота на замку в 14 зустрічах. Стартову гру УПЛ проти Металіста 1925 Анатолій пропустив через дискваліфікацію.
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