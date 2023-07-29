На Шахтар у першому матчі з новим тренером було дуже цікаво поглянути, адже збори в Нідерландах виявились дуже неоднозначними – "гірників" громили Аякс і АЕК, із АЗ Алкмааром було 3:3, і лише Утрехт забив донеччанам менше двох голів. Питання виникали і щодо трансферів, адже клуб підписував зовсім молодих ноунеймів із Бразилії й Еквадору.

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Втім, жоден новачок не потрапив у стартовий склад. І це при тому, що Шахтар підходив до зустрічі з Металістом з колосальними втратами. Через дискваліфікацію не могли зіграти Ракіцький, Корнієнко, Назарина й Трубін; Степаненко й Конопля не встигли відновитись від пошкодження, Швед і Петряк теж в лазареті – а Судакову напередодні гри вирізали апендицит.

Як наслідок, склад Шахтаря на матч проти Металіста 1925 отримав такий вигляд.

Тим не менш, на атакувальній грі Шахтаря ці проблеми особливо не позначились. Донеччани домінували протягом всього першого тайму й на старті другого – до 55-ї хвилини "гірники" вели за ударами з рахунком 10:3 (6:2 у площину). Особливо активним був Зубков, який за 20 стартових хвилин тричі пробивав по воротах (двічі з меж штрафного). Мозіль впорався з усіма пострілами.

Зрештою, на 31-й хвилині "помаранчево-чорні" конвертували свою перевагу у гол. Забили дуже просто – Кащук виконав подачу з кутового на дальню стійку, а Матвієнко без спротиву замкнув головою. 1:0! Здавалося, що розгром не за горами.

Втім, у завершальній третині першого тайму Шахтар нічого цікавого не створив. Згадати можна тільки беліч навісів та падіння Траоре після проникного пасу в штрафний – але пенальті там не було. Лассіна просто не влучив по м'ячу з небезпечної позиції.

А Металіст 1925 цілком міг зрівняти рахунок, користуючись грубими помилками захисників. Ще на 25-й хвилині Курилу дали спокійно замкнути подачу з кутового – центрбек пробивав під поперечку, але Різник виручив. На 42-й же Матвієнко відпустив від себе м'яч, внаслідок чого його виборов Кравчук – а далі стався відскок і постріл Юсова. Над воротами!

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги донеччан. Це давало Металісту 1925 надію над сенсацію, однак вже за хвилину після відновлення гри "жовто-сині" пропустили вдруге. Кащук віддав пас з лівого флангу на Криськіва, той п'яткою перевів у штрафний на Траоре, а Лассіна розвернувся й розстріляв ворота – 0:2!

На 54-й хвилині Сікан міг і до розгрому справу довести, потужно пробивши з дистанції, але Мозіль парирував. А після цього стався гол Металіста 1925! Бичек на дальньому куті воротарського прийняв навіс з лівого флангу, після чого скинув м'яч Юсову – новачок харків'ян же забив у порожні. 1:2!

Тим не менш, забити на куражі вдруге підопічним Едмара не вдалося. Гра вирівнялась хвилин на 10, але до кінця другого тайму Металіст 1925 огризнувся лишень пострілом Арі повз дев'ятку.

Шахтар оговтався й почав створювати гострі моменти. І знову головним героєм став Зубков – із 68-ї по 74-ту хвилини вінгер завдав три небезпечних постріли, двічі змусивши Мозіля парирувати. На 78-й же він прийняв переведення з лівого флангу й віддав проникну передачу на правий край штрафного. Криськів пробив у ближній кут, але не влучив у площину.

На ту мить Патрік ван Леувен вже випустив новачка Невертона. Саме він переводив м'яч Зубкову у моменті Криськіва. Також у нього був заблокований удар та постріл над воротами. На 79-й же хвилині Педрінью вийшов замість Криськіва, але він запам'ятався лишень кволим лонгшотом. В самому ендшпілі зустрічі на полі з'явився і опорник Кастільйо, який замінив Сікана.

Але найкращим все одно був Зубков, який на 86-й хвилині змістився з правого флангу й спробував закрутити м'яч у дальню дев'ятку. Вийшло зависоко. Втім, не цей епізод став останнім у матчі – гра завершилась значно сумніше. Бондар у компенсований час зіткнувся з Юсовим і отримав важке пошкодження, навіть не зумівши самостійно покинути поле. Його вивезли на електромобілі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2:1.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?