Интер ожидает прихода Яна Зоммера из Баварии этим летом, но Трубина в составе "нерадзурри" в текущее трансферное окно не будет, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Однако отмечается, что между украинцем и Интером уже есть устная договоренность о приходе Анатолия летом 2024-го свободным агентом, когда завершится его контракт с Шахтером.

К слову, Трубин сыграл в 38 матчах за "горняков" в прошлом сезоне, пропустив 40 голов и сохранив ворота на замке в 14 встречах. Стартовую игру УПЛ против Металлиста 1925 Анатолий пропустил из-за дисквалификации.

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