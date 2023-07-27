З початку сезону 2023/24 Анатолій Трубін виступатиме в складі Шахтаря під першим ігровим номером. Про це інформує офіційний Instagram донецького клубу. Раніше воротар збірної України грав за "гірників" у футболці з 81-м номером.

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Таким чином, з високою ймовірністю Трубін продовжить захищати кольори Шахтаря і в наступному сезоні. Схоже, трансфер голкіпера в Інтер остаточно зірвався. Міланський клуб пропонував за трансфер українця 10 мільйонів євро, але "гірники" хочуть в кілька разів більше.

Контракт Трубіна з Шахтарем закінчується влітку 2024 року. Через рік 21-річний воротар зможе покинути "гірників" на правах вільного агента. Якщо Анатолій не продовжить свій контракт із клубом, за пів року він офіційно зможе вести переговори із новим потенційним роботодавцем.

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