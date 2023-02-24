Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін своїм перфомансом у матчі-відповіді з Ренном заслужив на визнання від УЄФА.

Трубін опинився серед чотирьох претендентів на звання найкращому гравцю тижня в Лізі Європи, повідомляє офіційний твіттер УЄФА. В активі українця 7 сейвів під час матчу та ще тричі голкіпер відбив удари з 11-метрової позначки в серії пенальті.

Сейви Трубіна в серії пенальті у відеоогляді матчу Ренн – Шахтар – 2:1 (4:5 пен)

Втім, конкуренти виступили потужно: Анхель Ді Марія (Ювентус) оформив хет-трик у ворота Нанта, Флоріан Вірц (Байєр) забив та асистував в поєдинку з Монако, а Йосіп Юрановіч (Уніон Берлін) відзначився голом у ворота Аякса. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Додамо, що саме завдяки Трубіну і вирішальному пенальті Кевіна Келсі Шахтар вирвав путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи в поєдинку з Ренном.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм