Ренн приймає Шахтар в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи 2022/23. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Шахтар приїхав до Франції, маючи перевагу завдяки перемозі в номінально домашньому матчі. У першому таймі "гірники" навіть збільшили свою перевагу, але гол Траоре скасували через гру рукою в одноклубника.

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Відкрити рахунок таки вдалося на початку другої половини, але це зробили вже господарі поля. Ренн упіймав донеччан на контратаці, яку точним ударом завершив. Карл Токо-Екамбі.