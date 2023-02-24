Голкипер Шахтера Анатолий Трубин своим перфомансом в ответном матче с Ренном заслужил признание от УЕФА.

Трубин оказался среди четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер УЕФА. В активе украинца 7 сейвов во время матча и еще трижды голкипер отразил удары с 11-метровой отметки в серии пенальти.

Сэйвы Трубина в серии пенальти в видеообзоре матча Ренн – Шахтер – 2:1 (4:5 пен)

Впрочем, конкуренты выступили мощно: Анхель Ди Мария (Ювентус) оформил хет-трик в ворота Нанта, Флориан Вирц (Байер) забил и ассистировал в поединке с Монако, а Йосип Юранович (Унион Берлин) отметился голом в ворота Аякса. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

Добавим, что именно благодаря Трубину и решающему пенальти Кевина Келси Шахтер вырвал путевку в 1/8 финала Лиги Европы в поединке с Ренном.

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем