Ренн і Шахтар зустрічалися в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи 2022/23. Дивовивжний порятунок в екстра-таймі та три сейви Анатолія Трубіна в серії пенальті принесли підсумкову перемогу Шахтарю (2:1, 4:5). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Серйозна втрата і важкий початок для Шахтаря

Після перемоги у Варшаві (2:1) команда Ігора Йовічевіча мала непогані шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч, як і онлайн трансляція Ренн – Шахтар, стартував о 22:00 за київським часом. Для "гірників" це була лише друга офіційна гра у 2023 році, а от команда Бруно Женезіо перебуває в тонусі. Щоправда, не в найкращому – до гри з Шахтарем Ренн підходив, маючи 6 поразок у останніх 10-ти матчах.

Єдина зміна у старті Шахтаря стала дуже несподіваною – Дмитро Криськів, який був одним із найкращих у першому матчі, не потрапив навіть до заявки. Очевидно, у хавбека виникли певні проблеми, а замість нього з перших хвилин на позиції лівого вінгера вийшов Дмитро Топалов, який до цього провів лише один неповний офіційний матч у сезоні. Свої втрати були і в Ренна – капітан і лідер Тер'є травмований, а Буріжо отримав зайву жовту у Варшаві.

Сейви Трубіна в серії пенальті у відеоогляді матчу Ренн – Шахтар – 2:1 (4:5 пен)

Вже на першій хвилині Анатолій Трубін вступив у гру, відбивши удар Гуїрі в дальній кут. Дебютний момент за Ренном. Господарі продовжували тиснути. Спенс ударом з ходу завершив швидку атаку Ренна, однак Трубін знову зіграв надійно. Ще один удар з меж штрафного. Трюффер не влучив у дальній кут. Справжній хаос у штрафному "гірників". І знову удар Троффера та сейв Трубіна! Дуже важкий початок для Шахтаря, який вже у перші 11 хвилин дозволив супернику створити низку моментів. Самі ж "гірники" не могли навіть перейти половину поля.

Шахтар витримав складний тайм і навіть забив – міліметри завадили святу

Після такого непростого старту Шахтар нарешті відповів. Зубков дочекався забігання Коноплі та віддав йому на хід – сейв Манданда і перший кутовий. Він же і став гольовим! Лассіна Траоре виявився найспритнішим у воротарському після скидки Бондаренка і влучно пробив повз Манданда! Перший же момент Шахтаря втілився в гол. На жаль, його скасували – VAR вгледів гру рукою у Бондаренка. Артем дійсно трохи зачепив м'яч рукою в момент скидки. Цей гол міг змінити хід гри, але "помаранчево-чорним" не пощастило.

Був ще один епізод біля воріт Манданда. Зубков впав після контакту з суперником і просив пенальті. Даремно.

Вирівняв гру Шахтар після складних стартових хвилин – такої свободи, як у дебюті гри, команда Женезіо вже не отримувала. Втім, Ренн продовжував атакувати, хоча й не так гостро, як у перші хвилини. Трубін знову вступив у гру після потужного пострілу Майєра, а перед перервою французи мали ще один класний шанс, але Майєр не зумів підправити у ворота удар Трюффера.

0:0 після першого тайму – після інфарктного старту "гірники" зуміли дещо відвести гру від своїх воріт, і навіть мали шанс повести в рахунку. Щоправда, це навряд чи було б справедливо – господарі у перші 45 хвилин були кращими. Володіння м'ячем, кількість ударів, xG (0,67 проти 0,05) – все було на користь бретонців. "Гірники" занадто багато дозволяли суперникам.

Швидкий гол Ренна по перерві – Шахтар "поплив", але міг зрівняти

Старт другого тайму нагадав початок першого. Вже на перших секундах Бондар прийняв на себе потужний удар Майєра. По перерві дуже додав Доку, який раз за разом тероризував Топалова і Михайліченка.

На відміну від першого тайму, тиск Ренна таки приніс результат. Черговий ривок Доку завершився пасом на Гуїрі, який переадресував на Токо-Екамбі. Карл з лівої таки пробив Трубіна. Анатолій зачепив, але м'яч від поперечини влетів у сітку. 1:0 – рахунок за сумою двох матчів став рівним, але українці помітно підсіли.

Шахтарю стало складно – Ренн полетів розвивати успіх, а підопічні Йовічевіча ледь не привезли собі другий гол. Матвієнко подарував м'яч Доку, той знову прорвався правим флангом і віддав на Калімуендо. На наше щастя, удар нападника заблокував Бондар, який вже не вперше розкішно обирає позицію.

Рідкісний момент від Шахтаря, який чи не вперше після пропущеного гола пішов вперед. Конопля у дотик пробив у протихід Манданда після класного пасу Топалова – фантастичний сейв 37-річного чемпіона світу-2018. Траоре впав у боротьбі з Манданда і просив пенальті. Справедлива жовта за симуляцію.

На 87-й хвилині Шахтар мав класний шанс вирвати путівку в 1/8 фіналу в основний час. Зубков скинув на Сікана у воротарський, однак Данило із вбивчої позиції не влучив по м'ячу. Як і Трюффер пробив вище воріт Трубіна, а Спенс не зумів переграти українського голкіпера. Нервові останні хвилини не принесли успіху жодній із команд – екстра-тайм.

Втрата капітана і дивовижний порятунок в екстра-таймі

На 100-й хвилині Ігор Йовічевіч отримав ще одну серйозну проблему. Команда і так підсіла, а тут ще й Степаненко попросив заміну – капітан не зміг продовжити гру. Одразу після виходу Назарини міг забивати Гуїрі, удар якого у ближній кут парирував Трубін. Шахтар, таке враження, свідомо тягнув час до серії пенальті, адже про атаку підопічні Йовічевіча геть забули.

І поплатилися за це на старті другого екстра-тайму. Не минуло і хвилини, як Ренн святкував забитий гол. Матвієнко повністю програв боротьу Доку, той пройшов капітана Шахтаря і покотив на Салаха. Ібрагім влучно пробив у порожні ворота. 2:0.

Ігор Йовічевіч кинув у бій 18-річного Кевіна Келсі, який лише кілька днів тому приєднався до команди. Венесуельський нападник дебютував за Шахтар, але забивати міг не він. Джурасек був першим на підбиранні, але пробив дуже неточно. Здавалося, це був останній шанс "помаранчево-чорних", але Шахтарю дивовижно пощастило. На 119-й хвилині після подачі Джурасека Белосян зрізав м'яч у власні ворота та перевів гру в серію пенальті! Шахтар був на межі вильоту, але все вирішувала серія 11-метрових між молодим Анатолієм Трубіним та ветераном Стівом Манданда.

Анатолій Трубін – герой! Топ-клуби, готуйте мільйони

У "футбольній лотереї" знову розігралася справжня драма. Назарина, Судаков і Бондаренко пробили точно, а Трубін відбив удари Доку та Мелінга. Не забив Бондар, який пробив повз рамку. Сікан міг все вирішувати, але влучив у поперечину.

Основна серія переможця не виявила – знадобилися додаткові удари. Вирішальним став сейв Трубіна після удару Угочукву, а 18-річний Кевін Келсі влучним ударом вивів Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи!

Безумовно, "гірникам" пощастило – до того ж, другий сезон поспіль автогол вирішує долю дуелі Шахтаря з французами (згадуємо мяч Мудрика/Агілара у кваліфікації ЛЧ 2021/22 між Шахтарем та Монако). Ренн був гострішим, свіжішим, та заслужив пройти далі. Але футбол далеко не завжди логічний, а перемагає не завжди той, хто цього заслужив більше.

Ігор Йовічевіч перед матчем обіцяв, що його команда буде битися. Так і сталося – все складалося не за сценарієм "гірників", але в підсумку саме вони витягли щасливий квиток у післяматчевій лотереї. Анатолій Трубін став головним героєм зустрічі – ще в ігровий час він кілька разів рятував команду, а бенефіс у післяматчевій серії на кілька мільйонів підняв трансферну вартість 21-річного воротаря.

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Anatolii Trubin was Shakhtar Donetsk's hero as they overcame Rennes on penalties (3–3 on agg.) to reach the #UEL Round of 16:



? 7 saves

4 saved shots from inside the box

3 penalty shootout saves (!)

1 punch

9.3 Sofascore rating



#RennesShakhtar pic.twitter.com/ThJND6JvjK — Sofascore (@SofascoreINT) February 23, 2023

Рідкісний випадок, коли українська команда переламала хід подій у матчі, який складався не на її користь. Скільки разів наші клуби втрачали перемоги на останніх хвилинах? Десятки! Сьогодні – інший випадок. Команду Йовічевіча "списали" ще перед стартом сезону, але "гірники" продовжують закривати роти скептикам – спершу третє місце у солідній групі ЛЧ, а зараз – вихід у 1/8 фіналу Ліги Європи.

У складний для всієї України час – якраз тоді, коли минув рік з моменту повномасштабного вторгенння Росії – Шахтар бодай на трішки подарував позитив і на певний час змусив забути про страшні реалії війни. Казка української команди триває.

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