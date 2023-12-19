Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної 14-го туру Прімейра-ліги за версіями SofaScore та WhoScored.

Чемпіони світу респектували Трубіну після матчу Бенфіки з Брагою – українець удостоївся поклону від легенди

Нагадаємо, 22-річний воротар у поєдинку проти Браги (1:0) зберіг свої ворота на замку, неодноразово рятуючи "орлів" від вірного гола і був визнаний MVP матчу. SofaScore поставив нашому земляку 8,4 бала. WhoScored оцінив гру українця у 8,2 бала.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за португальців 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 7 іграх відстояв "на нуль").

Бенфіка після 14-ти турів йде у чемпіонаті Португалії другою, відстаючи від Спортінга на 1 очко.

Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу