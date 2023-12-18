Анатолій Трубін продовжує шалено прогресувати у чемпіонаті Португалії. Українець став найкращим у матчі Бенфіка – Брага і отримав визнання від партнерів.

Напередодні Бенфіка у матчі 14-го туру Прімейра-ліги на виїзді мінімально здолала Брагу (1:0). У старті "орлів" вже традиційно вийшов український голкіпер Анатолій Трубін, який став справжнім героєм поєдинку (неодноразово рятуючи свою команду) і, як наслідок, був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Фантастичний перформанс Трубіна у відеоогляді матчу Брага – Бенфіка – 0:1

Майстерність нашого земляка достойно оцінили партнери по команді, які після завершення матчу поспішили подякувати йому за "бронебійність" у воротах. А легендарний чемпіон світу Анхель Ді Марія навіть вклонився українцю, підкресливши його високий рівень.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за португальців 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 7 іграх відстояв "на нуль").

Бенфіка після 14-ти турів лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Спортінг на 2 очки.

Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу

o di maria a fazer vénias ao trubin ️ pic.twitter.com/sC6j7aGCey — bia (@iykykbb16) December 18, 2023

* відеонарізка сейвів Трубіна