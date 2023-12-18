Чемпіони світу респектували Трубіну після матчу Бенфіки з Брагою – українець удостоївся поклону від легенди
Анатолій Трубін продовжує шалено прогресувати у чемпіонаті Португалії. Українець став найкращим у матчі Бенфіка – Брага і отримав визнання від партнерів.
Напередодні Бенфіка у матчі 14-го туру Прімейра-ліги на виїзді мінімально здолала Брагу (1:0). У старті "орлів" вже традиційно вийшов український голкіпер Анатолій Трубін, який став справжнім героєм поєдинку (неодноразово рятуючи свою команду) і, як наслідок, був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
Фантастичний перформанс Трубіна у відеоогляді матчу Брага – Бенфіка – 0:1
Майстерність нашого земляка достойно оцінили партнери по команді, які після завершення матчу поспішили подякувати йому за "бронебійність" у воротах. А легендарний чемпіон світу Анхель Ді Марія навіть вклонився українцю, підкресливши його високий рівень.
Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за португальців 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 7 іграх відстояв "на нуль").
Бенфіка після 14-ти турів лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Спортінг на 2 очки.
Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу
* відеонарізка сейвів Трубіна