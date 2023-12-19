Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин попал в символическую сборную 14-го тура Примейра-лиги по версиям SofaScore и WhoScored.

Чемпионы мира респектовали Трубину после матча Бенфики с Брагой – украинец удостоился поклона от легенды

Напомним, 22-летний вратарь в поединке против Браги (1:0) сохранил свои ворота на замке, неоднократно спасая "орлов" от верного гола и был признан MVP матча. SofaScore поставил нашему земляку 8,4 балла. WhoScored оценил игру украинца в 8,2 балла.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за португальцев 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 7 играх отстоял "на ноль").

Бенфика после 14-ти туров идет в чемпионате Португалии второй, отставая от Спортинга на 1 очко.

Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча