Бенфіка врятувалась від повного провалу в Лізі чемпіонів і відвоювала місце в Лізі Європи. Тепер вся увага на внутрішній чемпіонат, де "орли" в попередніх турах втрачали очки. Сьогодні команда Анатолія Трубіна зустрічалася з Брагою, яка також виступала в ЛЧ, а український голкіпер очікувано вийшов у старті.

Трубін мав багато роботи. Бенфіка вже на третій хвилині відкрила рахунок – Тенгстедт скористався подарунком суперників. Тому Брага постійно атакувала в надіях відігратися. Бенфіка могла подвоїти перевагу, коли Рафа Сілва виривався сам на сам з воротарем. Ді Марія мав моменти та навіть влучив у поперечину.

Далі настав час українця робити різницю. Трубін став злим генієм для Джало. Правий вінгер Браги двічі хитро пробивав, але Анатолій парирував удари. Загалом наш голкіпер врятував Бенфіку від 0,95 гола відповідно до системи xGOT.

Що найважливіше, Трубін шикарно читав гру. Він перервав багато прострілів (того-таки Джало) грамотними виходами, а також контролював повітря. Дуже впевнена гра воротаря збірної України, в якого вистачало роботи. Трубін отримав 8.4 від SofaScore та 8.5 від FotMob.

Наприкінці зустрічі йому стало погано. Анатолій покликав медиків, але продовжив гру. Це рішення ледь не стало критичним. Трубін втратив концентрацію та випустив м'яч з рук перед суперником. За мить він все ж підчистив за собою, але отримав удар в голову.

Останні хвилини українець грав на морально-вольових. Здавалося, що йому важко стояти на ногах. Однак навіть в таких кондиціях Трубін врятував Бенфіку. Банза проскочив весь захист "орлів" і зловив Толю на протиході, але воротар дивом ногою парирував удар. І ще раз блискуче зіграв на виході.

Бенфіка весь другий тайм відбивалася – 14:2 за ударами на користь Браги. Героїзм Трубіна допоміг вистояти. Бенфіка мінімально перемогла і піднялася на перше місце (33 очки). Анатолій отримав визнання від свого візаві (Матеус після гри особисто підійшов віддати компліменти) та став найкращим гравцем матчу!