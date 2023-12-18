Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін подякував партнерам по команді за чергове досягнення після тріумфу з Брагою (1:0) у португальській першості.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін у матчі 14-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (1:0) зумів зберегти свої ворота на замку і був удостоєний індивідуальної нагороди як найкращий гравець матчу.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram українець відзначив внесок у перемогу і своїх одноклубників, написавши: "За кожною індивідуальною нагородою стоїть ціла команда. Дякую".

За інформацією GoalPoint, Трубін лідирує в рейтингу воротарів з найвищим відсотком голів, яким запобіг (21,9%), серед топ-5 ліг Європи плюс Прімейра-ліги. У трійку входять Луїс Рейс Жуніор з португальського Фамалікана (17,3%) та П'єтро Терраччано з італійської Фіорентини (16,4%).

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за португальців 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 7 іграх зберіг свої ворота "сухими").

Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу