Трубін може отримати допомогу від Манчестер Юнайтед – конкурент українця став пріоритетною ціллю манкуніанців
Голкіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Ерік Тен Хаг перебуває в пошуках дублера для Андре Онана. Очікується, що Дін Хендерсон знову покине клуб. В його послугах зацікавлені Крістал Пелас та Ноттінгем Форест, за який він уже грав.
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За інформацією Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед розпочав роботу над трансфером Одіссеаса Влаходімоса з Бенфіки. Грек став пріоритетною ціллю в списку кандидатів, яких розглядають "Червоні дияволи".
Варто зауважити, що 29-річний Влаходімос – поки головний конкурент Анатолія Трубіна за місце у воротах Бенфіки. Саме Одіссеас був основним голкіпером "орлів", до яких приєднався шість років тому.
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Згідно з чутками, Влаходімос вирішив покинути Бенфіку саме через трансфер українця. Йому нібито не сподобався такий жест клубу. Грек навіть пішов на конфлікт з тренерським штабом. Саме тому його не було навіть в заявці на матч проти Ешторіла.