"Трубіну було б складно піти вільним агентом в Інтер, бо, по-перше, купили Зоммера. І по-друге – рік не виходити на поле, перейти в одну з топ-команд Італії і заграти було б важкувато.

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Чи сильніший Анатолій за Влаходімоса? Завжди на якомусь етапі хтось може бути сильнішим за когось в якихось якостях. Але я не сказав би, що є якась велика прірва в скілах між Трубіним і Влаходімосом, яка може не дати Анатолію заграти. Думаю, коли він набере форму, то все буде добре – він нічим не гірший від Одіссеаса.

У чому секрет тренерської школи Бенфіки? Сильні тренери голкіперів – це коли ми беремо, наприклад, дитину в сім років і доводимо її до основного складу, а потім до продажу. Це те, що є в Динамо, або, наприклад, Кінарейкін в СК Дніпро-1.

Наскільки пам'ятаю, то Едерсона і Облака брали хоч і молодими, але вже більш-менш сформованими гравцями. Словенець зіграв лише один сезон. Така ситуація і з Трубіним – у Бенфіці в ньому бачать потенціал і розуміють, що він може повторити шлях Облака.

Звісно, що тренер воротарів ухвалює рішення, зможе голкіпер рости чи ні, чи зможе він з ним працювати. Тоді з воротарями працюють, доводять до першого складу і потім вже все залежить від голкіпера – якщо проявляє себе, то може поїхати далі", – сказав Худжамов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Трубін підписав з Бенфікою контракт на 5 сезонів – до літа 2028 року.

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