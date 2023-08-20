Український голкіпер Анатолій Трубін потрапив у заявку на матч 2-го туру Прімейра-ліги проти Ешторіла (2:0), але на поле так і не вийшов. Головний тренер лісабонців Рогер Шмідт пояснив, чому залишив нашого співвітчизника у запасі.

"Після матчу з Боавіштою (лісабонці поступились 2:3, – прим.) мені стало зрозуміло, що треба отримати нову енергію на позиції голкіпера. На мій погляд, гра Влаходімоса була не найкращою у цьому поєдинку, тож я вирішив збільшити конкуренцію на цій позиції.

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Самуел Соареш дуже добре проявив себе на передсезонних зборах, тому я вирішив дати йому шанс зіграти. Я дуже задоволений ним.

Трубін – новий воротар. Анатолій має потенціал стати першим номером Бенфіки, але він був з нами лише 8 днів, тож йому потрібно до всього звикнути. Я думаю, що це було правильне рішення, адже Соареш підтвердив, що у нас є три дуже хороші воротарі", – цитує Шмідта офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, Трубін підписав з "орлами" контракт на 5 сезонів – до літа 2028 року.

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