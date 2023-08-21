Эрик Тен Хаг находится в поисках дублера для Андре Онана. Ожидается, что Дин Хендерсон снова покинет клуб. В его услугах заинтересованы Кристал Пелас и Ноттингем Форест, за который он уже играл.

"Трубин имеет потенциал стать первым номером Бенфики": наставник "орлов" объяснил, почему не дал дебютировать украинцу

По информации Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед начал работу над трансфером Одиссеаса Влаходимоса из Бенфики. Грек стал приоритетной целью в списке кандидатов, рассматриваемых "Красными дьяволами".

Следует отметить, что 29-летний Влаходимос – пока главный конкурент Анатолия Трубина за место в воротах Бенфики. Именно Одиссеас являлся основным голкипером "орлов", к которым присоединился шесть лет назад.

Тренер сборной Украины оценил перспективы Трубина в Бенфике, сравнив его с Эдерсоном и Облаком

Согласно слухам, Влаходимос решил покинуть Бенфику именно из-за трансфера украинца. Ему вроде бы не понравился такой жест клуба. Грек даже пошел на конфликт с тренерским штабом. Именно поэтому его не было даже в заявке на матч против Эшторила.