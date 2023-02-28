"Трубін хоче переїхати в європейський клуб, він дав це зрозуміти в клубі нинішньому, і Шахтар вже це сприймає. В контрактній епопеї в нього нічого не змінилось – він не хоче продовжувати контракт із Шахтарем, який завершується влітку 2024 року.

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На даний момент ситуація така, що Шахтар буде змушений буде влітку цього року продавати Анатолія Трубіна, щоб заробити хоч щось", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Зауважимо, що Трубін зіграв у 20 матчах за Шахтар цього сезону, в яких пропустив 24 голи. Анатолій став головним героєм у матчі-відповіді Ліги Європи з Ренном, відбивши три удари в серії пенальті.

Нагадаємо, Шахтар нещодавно підписав іншого голкіпера збірної України – Дмитра Різника, який прийшов із полтавської Ворскли.

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