Трубін зацікавив Ліверпуль та Інтер – грандів вразив перформанс українця у матчі з Ренном
За українським голкіпером потроху вишиковується черга з потенційних покупців.
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів ще двох європейських топів, повідомляє Topskills Sports UK.
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За інформацією джерела, 21-річним кіпером зацікавились Ліверпуль та міланський Інтер. Грандів вразив перформанс українця у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна. У цьому поєдинку Анатолій здійснив сім сейвів і відбив три удари з 11-метрової позначки в післяматчевій серії пенальті. Зазначається, що Шахтар готовий відпустити свого вихованця за 40 млн євро.
Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за "гірників" 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи. Його контракт з донеччанами чинний до червня 2024 року. Transfermarkt оцінює кіпера в 11 мільйонів євро.
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