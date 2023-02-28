"Трубин хочет переехать в европейский клуб, он дал это понять в клубе нынешнем, и Шахтер уже это воспринимает. В контрактной эпопее у него ничего не изменилось – он не хочет продлевать контракт с Шахтером, который завершается летом 2024 года.

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На данный момент ситуация такова, что Шахтер будет вынужден будет летом этого года продавать Анатолия Трубина, чтобы заработать хоть что-то", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Заметим, что Трубин сыграл в 20 матчах за Шахтер в этом сезоне, в которых пропустил 24 гола. Анатолий стал главным героем в ответном матче Лиги Европы с Ренном, отразив три удара в серии пенальти.

Напомним, Шахтер недавно подписал другого голкипера сборной Украины – Дмитрия Ризныка, который пришел из полтавской Ворсклы.

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