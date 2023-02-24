Ще тиждень тому французька преса захоплювалася Анатолієм, який просто зіграв на своєму звичному рівні. Вчора молодий голкіпер став героєм матчу-відповіді проти Ренна. Трубін допоміг Шахтарю вистояти під потужним тиском, а потім продемонстрував майстерність в серії пенальті.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм

"Перфоманс Трубіна гідний слова "досконалість". Неперевершені сейви, 3 відбиті пенальті з 7. Він самотужки витягнув команду в наступний раунд і зробив це за фантастичним сценарієм", – видання Homme du Match назвало воротаря Шахтаря найкращим у зустрічі та нагородило 8 балами.

І не лише це видання – всі французькі журналісти зійшлися на тому, що Трубін творив дивні дива. Ледь не кожен заголовок вихваляє 21-річну зірку. Оце так реклама для Анатолія, для Шахтаря, для збірної України.

Культова газета L'Equipe поставила Трубіну грандіозні 9 балів. Потрібно розуміти, що за всю історію "десятку" від L'Equipe не отримало навіть 20 футболістів. "Трубін відповів на всі виклики на початку зустрічі. І пропустив в основний час лише від Токо-Екамбі. В овертаймі йому забив Салах, але воротар здійснив сім сейвів і вирішив долю серії пенальті", – додає репортер.

Анатолія засипають компліментами, а його візаві – Стіва Манданда – навпаки знищують за безпомічність в серії 11-метрових. Гравці Шахтаря самі промахувалися, а Манданда стрибав невпопад, як Льоріс у фіналі ЧС-2022. У соцмережах вболівальники підказують своїм топ-клубам підписати Трубіна та намагаються його оцінити. Після такого Шахтар проситиме дуже багато.

Суб'єктивізм журналістів – це одне. Однак статистичний портал SofaScore з допомогою своїх алгоритмів вивів Трубіну оцінку 9,3. Це четвертий найвищий бал за весь сезон Ліги Європи.

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Anatolii Trubin was Shakhtar Donetsk's hero as they overcame Rennes on penalties (3–3 on agg.) to reach the #UEL Round of 16:



? 7 saves

4 saved shots from inside the box

3 penalty shootout saves (!)

1 punch

9.3 Sofascore rating



#RennesShakhtar pic.twitter.com/ThJND6JvjK — Sofascore (@SofascoreINT) February 23, 2023

Експерти відразу пригадали, що Трубін був лідером групового етапу Ліги чемпіонів за кількістю сейвів, а загалом у єврокубках 2022/23 відбив 41 удар. Це все складається у гарну картину, з якою можна переїжджати в елітний чемпіонат.

"Хтось скаже, що гравці Ренна просто били в голкіпера, хтось заперечить – Трубін чудово обирав позицію. У будь-якому разу він парирував багато ударів. А ще став героєм серії пенальті", – резюмує гру Трубіна видання Maxifoot. Оцінка – 7,5.

Шахтар показав шпаргалку Трубіна, яка допомогла виграти серію 11-метрових. Цікаво, що Анатолій дійсно дістав удари Доку та Меллінга у правому від себе куті, як пише в підказках. На повторах помітно, що голкіпер готував стрибки до удару. Підготовка спрацювала!