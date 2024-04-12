Українські легіонери отримали своє місце у рейтингу футболістів з найбільшим ціновим прогресом.

Анатолій Трубін та Ілля Забарний потрапили у топ-100 гравців віком до 23 років, які найбільше додали в ціні за минулі 6 місяців. Його склала Футбольна обсерваторія (CIES).

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Трубін додав 43 млн євро і зараз коштує 76 млн. Кіпер Бенфіки ділить 12-13 сходинку з Алехандро Гарначо та є найдорожчим на своїй позиції. Ілля Забарний також суттєво додав – +22 млн підняли ціну захисника Борнмута до 48 млн євро. Центрбек "вишень" розташувався на 51-му місці за прогресом.

На вершині нікому не залишив шансів Ламін Ямал. Талант Барселони за півроку додав аж 134 млн і тепер коштує захмарних 145 млн.

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