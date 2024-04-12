Украинские легионеры получили свое место в рейтинге футболистов с наибольшим ценовым прогрессом.

Анатолий Трубин и Илья Забарный попали в топ-100 игроков в возрасте до 23 лет, которые больше всего прибавили в цене за прошедшие 6 месяцев. Его составила Футбольная обсерватория (CIES).

Забарный влюбил в себя фанатов Борнмута – украинец признан лучшим игроком "вишен" в марте

Трубин прибавил 43 млн евро и сейчас стоит 76 млн. Кипер Бенфики делит 12-13 место с Алехандро Гарначо и является самым дорогим на своей позиции. Илья Забарный также существенно прибавил – +22 млн подняли цену защитника Борнмута до 48 млн евро. Центрбек "вишен" расположился на 51-м месте по прогрессу.

На вершине никому не оставил шансов Ламин Ямал. Талант Барселоны за полгода прибавил аж 134 млн и теперь стоит заоблачных 145 млн.

Трубин прошел путь от "толстяка" до самого дорогого голкипера мира – как идеально сбежать из "золотой клетки" Шахтера