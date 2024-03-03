Анатолій Трубін є одним з найуспішніших українських легіонерів у нинішньому сезоні.

Воротар збірної України швидко адаптувався у Бенфіці, увірвавшись до когорти найкращих на своїй позиції. Втім, за всім цим стоять роки невтомної роботи і психологічних випробувань.

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Боротба зі зайвими кілограмами, втрата рідної домівки, ігрові помилки та сміливість покинути "тепленьке" місце в Шахтарі – все це було у житті Анатолія Трубіна. Кіпер Бенфіки став героєм нового проєкту "Український ген" на YouTube-каналі Футбол 24.