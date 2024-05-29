"Найкращий український легіонер? Довбик, звісно! Він Пічічі взяв. Це показник! Але тепер буде ще складніше, адже йому треба забивати мінімум 20-ку за сезон.

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Якщо у Довбика є амбіції, то йому треба йти на підвищення. Зрозуміло, що в Жироні простіше: все своє, команда-колгоспниця. Знаєте, я б на його місці залишився в Жироні, адже вони будуть у Лізі чемпіонів грати. Це тільки Миколенко міг піти в Евертон. Усі мріють грати в єврокубках, а він пішов до аутсайдера АПЛ. Може, за грошима погнався, не знаю.

Також серед найкращих відзначу Циганкова і Луніна. Забарний у цьому сезоні мав непоганий вигляд, отримав хорошу пресу. Про Зінченка мене навіть не питайте, що про запасного говорити?" – сказав Леоненко у коментарі Zbirna.com.

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