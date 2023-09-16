Бенфіка та Візела зустрічаються в 5-му турі чемпіонату Португалії. Анатолій Трубін вперше зіграє за нову команду.

Матч Візела – Бенфіка стартує о 22:30 за київським часом. Після 4-х турів лісабонці набрали 9 очок і посідають 4 місце турнірної таблиці чемпіонату Португалії. Візела, за яку виступає український захисник Орест Лебеденко, розмістилася на 13-й позиції (4 бали). Лебеденко проти Бенфіки не зіграє – екс-захисник Карпат опинився поза заявкою через проблеми зі здоров'ям.

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Анатолій Трубін дебютує за Бенфіку. Воротар збірної України, який влітку перейшов із Шахтаря за 10 мільйонів євро, зіграє перший матч за чемпіона Португалії. Він потрапив у стартовий склад.

Онлайн-трансляція матчу Візела – Бенфіка доступна на MEGOGO (за наявності відповідної підписки).