Манчестер Юнайтед розпочав чистку від гравців, які не мали майбутнього на Олд Траффорд.

Бенфіка офіційно підтвердила повноцінний викуп лівого захисника Альваро Каррераса у "червоних дияволів". Контракт розрахований на 5 років.

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Інсайдери розкривають подробиці угоди. Манчестер Юнайтед отримав всього 6 млн євро, але зберіг за собою право першочергового викупу. Також англійці можуть розраховувати на певний відсоток з майбутнього перепродажу гравця.

Каррерас – вихованець Реала. У 2020 році він перейшов до МЮ та виступав за молодіжні команди. За основу "дияволів" іспанець так і не дебютував. 21-річний захисник непогано відіграв другу половину сезону за Бенфіку в оренді – один гол та один асист у 16 матчах.

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