Гармаш офіційно дебютував за Осієк – українець отримав жовту, екс-форвард Ювентуса забив розкішні голи
Осієк програв Рієці у 8-му турі чемпіонату Хорватії. Денис Гармаш зіграв перший офіційний матч у сезоні. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Хорватії, 8 тур
Рієка – Осієк – 2:1
Голи: П'яца, 37, 55 – Пушіч, 85
Долю гри вирішив дубль Марко П'яци. Обидва голи вийшли розкішними. Спершу колишній форвард Ювентуса ефектно розвернув суперника "фінтом Зідана", після чого вразив дальній кут ударом з-за меж штрафного. По перерві П'яца знову зробив посміховисько з двох опонентів, після чого більярдно пробив у сітку воріт.
Гармаш здійснив героїчний порятунок у дебютному матчі за новий клуб – відео епізоду
Українці Олександр Драмбаєв та Денис Гармаш з'явилися на 60-й хвилині. Для екс-хавбека Динамо це був дебют за Осієк в офіційному матчі – досі він виходив лише у спарингу. Денис "відзначив" вихід на поле жовтою карткою, отримавши від Sofa Score оцінку 6,8. Один фол, два неточні удари і два виграні єдиноборства з п'яти – такий доробок Гармаша за півгодини гри.
Наприкінці матчу Осієк відквитав один гол, але уникнути поразки не зумів. 2:1 – Рієка набрала 13 очок і піднялася на друге місце чемпіонату Хорватії. Осієк опустився на 4 сходинку – 11 балів. Команда Гармаша та Драмбаєва не виграє вже три матчі поспіль.