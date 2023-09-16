Осієк програв Рієці у 8-му турі чемпіонату Хорватії. Денис Гармаш зіграв перший офіційний матч у сезоні. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Хорватії, 8 тур

Рієка – Осієк – 2:1

Голи: П'яца, 37, 55 – Пушіч, 85

Долю гри вирішив дубль Марко П'яци. Обидва голи вийшли розкішними. Спершу колишній форвард Ювентуса ефектно розвернув суперника "фінтом Зідана", після чого вразив дальній кут ударом з-за меж штрафного. По перерві П'яца знову зробив посміховисько з двох опонентів, після чого більярдно пробив у сітку воріт.

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Українці Олександр Драмбаєв та Денис Гармаш з'явилися на 60-й хвилині. Для екс-хавбека Динамо це був дебют за Осієк в офіційному матчі – досі він виходив лише у спарингу. Денис "відзначив" вихід на поле жовтою карткою, отримавши від Sofa Score оцінку 6,8. Один фол, два неточні удари і два виграні єдиноборства з п'яти – такий доробок Гармаша за півгодини гри.

Наприкінці матчу Осієк відквитав один гол, але уникнути поразки не зумів. 2:1 – Рієка набрала 13 очок і піднялася на друге місце чемпіонату Хорватії. Осієк опустився на 4 сходинку – 11 балів. Команда Гармаша та Драмбаєва не виграє вже три матчі поспіль.

Rijeka 1 - 0 Osijek



Pjaca with a beautiful shot.



Rijeka dominating against Osijek tonight. pic.twitter.com/uJta4a9kuI — CroatianSports (@CroatianSoccer) September 16, 2023

Rijeka 2-0 Osijek



Opet Pjaca.



So good to see him back and scoring again. pic.twitter.com/jppt4rRvhE — CroatianSports (@CroatianSoccer) September 16, 2023