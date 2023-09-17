Трубин дебютировал за Бенфику, пропустил с пенальти и замахнулся на ассист – Ди Мария положил шедевр со штрафного
Бенфика удержала победу над Визелой в 5-м туре чемпионата Португалии. Анатолий Трубин пропустил гол в дебютном матче.
Чемпионат Португалии, 5-й тур
Визела – Бенфика – 1:2
Голы: Саму, 70 (пен) – Муса, 9, Ди Мария, 39
Анатолий Трубин наконец-то дебютировал за Бенфику. Вратарь сборной Украины сыграл свой первый матч, попав в старт на поединок против Визелы – команды из нижней половины турнирной таблицы.
Интересно, что Визелу возглавляет 37-летний Пабло Вильяр. Испанец в свое время работал в Украине – в сезоне 2018/19 Вильяр входил в штаб львовских Карпат. Тренер был ассистентом Жозе Мораиша, Фабри Гонсалеса, Олега Бойчишина и Александра Чижевского.
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Поединок начался по сценарию действующего чемпиона Португалии. Уже на 9-й минуте Бенфика отмечала забитый гол. Муса получил пас от Рафы Силвы, и метров с 11-ти открыл счет. Помог рикошет от защитника – подопечные Рогера Шмидта сумели забить быстрый мяч.
Могла Бенфика и удвоить преимущество. Ди Мария классно отдал на Кекчю, который пробил мимо дальней стойки. Тот же Кекчю исполнил штрафной – мяч задел перекладину и покинул пределы поля. Как бить штрафные удары, ярко продемонстрировал Анхель Ди Мария. На 39-й минуте чемпион мира перехитрил кипера ударом во вратарский угол. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу Бенфики, а в створ ворота Трубина Визела так и не пробила.
Мог украинский вратарь принять участие в голевой атаке. Еще до перерыва Анатолий выполнил роскошный длинный пас, отрезав пол команды соперников. Все испортил партнер, которому не хватило техники.
После перерыва Трубин наконец-то получил хоть какую-то работу. На 56-й минуте украинец совершил первый сейв в футболке Бенфики, забрав мяч после несильного удара соперника. Момент гостей был куда острее, однако Муса не смог оформить дубль – эффектное спасение от Бунтича.
На 67-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Бенфики – Аурснес завалил соперника в штрафной. VAR подтвердил решение. К мячу подошел Саму, разведя мяч и Трубина по разным углам. Украинец начал гадать и упал до удара – 1:2.
Этот гол стал последним в матче. Трубин пропустил один гол и совершил один сейв, а Бенфика набрала 12 очков и поднялась на второе место турнирной таблицы. Выше – только Порту.
Следующий матч "орлы" сыграют 20 сентября. В первом туре Лиги чемпионов Бенфика будет принимать Зальцбург.
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