Дженоа розписала нічию з Наполі в рамках 4-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".

Альберто Дилардіно запевняв, що пошкодження Руслана Маліновського виявилося незначним. Українець нібито встиг усе залікувати й повернувся до повноцінних тренувань. Якщо ж перейти до справ, то наставник Дженоа залишив 30-річного хавбека в запасі. Це і не дивно – проти чемпіонів потрібні гравці, які готові на 100%.

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Наполі приїхав до Генуї, сповнений бажанням реабілітуватися за поразку від Лаціо в попередньому турі. Здавалося, новачок Серії А – хороший кандидат для такої місії. До того ж "грифони" залюбки віддають ініціативу в руки суперника. Але це й усе. Цілу годину Наполі не міг завдати удару в площину воріт.

Натомість у Дженоа це виходило без проблем. Наприкінці першого тайму господарі навіть відкрили рахунок. Маттіа Бані після розіграшу кутового скористався позиційною помилкою Жезуса. На старті другої половини перевагу подвоїв Ретегі. Тепер кутовий став проблемою для Мерета, який невпевнено зіграв на виході. Стротман підібрав і віддав асист на аргентинця з італійським паспортом.

Маліновського випустили на 75-й хвилині, і Наполі відразу забив. Події нібито й не пов'язані, але приємного мало. Виявилося, що це початок камбека. Невдовзі Політано вдруге змусив кіпера Дженоа діставати м'яч із сітки. Втім, "грифони" мали свій шанс знову вийти вперед. Маліновський почав атаку, Мертен і Гудмундссон класно розвинули, однак ні Ретегі, ні Френдруп замкнути не змогли.

Завдяки цій нічиїй Дженоа зміцнила свої позиції в середині турнірної таблиці Серії А. Наполі тепер має 7 очок та ситуативно піднявся на п'яте місце.