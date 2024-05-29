Реал і Жирона досягли успіху поряд з прагненням грати у "чистий" футбол.

Спортивна аналітична компанія Opta поділилася результатами дослідження, у якому порахувала "чистий" ігровий час кожної команди Ла Ліги за минулий сезон.

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На вершині списку опинилися клуби українців – Реал (Лунін) та Жирона (Довбик, Циганков). У їхніх матчах м'яч перебуває в грі 59:43 і 58:02 хвилин відповідно, тобто близько 58-60% часу. На протилежному полюсі таблиці Хетафе, 40 хвилин поєдинків якого можна спокійно пропустити. Є очевидна тенденція – успішні команди якомога довше тримають м'яч в грі, а слабшим доводиться вдаватися до фолів та різноманітних затримок.

До слова, про ідею впровадження "чистого" ігрового часу у футболі постійно говорять різні тренери і гравці, але на офіційному рівні поки немає жодних зрушень в цьому напрямку.

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