Левскі знайшов незвичайний спосіб боротися з лімітом на легіонерів у чемпіонаті Болгарії.

Левскі натуралізує іноземних легіонерів, щоб вони вважалися болгарами. Завдяки цьому трюку болгарський клуб уникає обмежень у питанні регламенту чемпіонату – у ньому діє ліміт на легіонерів із країн, які не входять до Євросоюзу. Про це інформує D-Sport.

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Днями в стані Левскі відразу троє бразильців обзавелися болгарським паспортом: Велтон, Роналдо і Цунамі. Це дуже сильно допоможе головному тренеру Ніколаю Костову, який починаючи з цього дня зможе використовувати на полі одночасно п'ятьох уродженців Бразилії, а також одного гравця з Панами.

Після 12 зіграних матчів у чемпіонаті Болгарії Левскі посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Нагадаємо, що раніше Костов тренував в Україні донецький Металург, Карпати, Таврію і Сталь (Кам'янське).

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