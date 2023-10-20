Левски натурализует иностранных легионеров, чтобы они считались болгарами. Благодаря этому трюку болгарский клуб избегает ограничений в вопросе регламента чемпионата – в нём действует лимит на легионеров из стран, которые не входят в Евросоюз. Об этом информирует D-Sport.

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На днях в стане Левски сразу трое бразильцев обзавелись болгарским паспортом: Уэлтон, Роналдо и Цунами. Это очень сильно поможет главному тренеру Николаю Костову, который начиная с этого дня сможет использовать на поле одновременно пятерых уроженцев Бразилии, а также одного игрока из Панамы.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Болгарии Левски занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что ранее Костов тренировал в Украине донецкий Металлург, Карпаты, Таврию и Сталь (Каменское).

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