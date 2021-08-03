Бурак Їлмаз тут ні при чому, але Суперкубок йому личить / Фото ФК Лілль

Опорний півзахисник Шека забив єдиний м'яч у ворота ПСЖ в матчі за Суперкубок Франції і приніс ще один трофей своїй команді. Але португалець буде змушений пропустити поєдинок першого туру чемпіонату Франції сезону 2021/22 з Метцом через дискваліфікацію, яку заробив... після вилучення в контрольному матчі з бельгійським Кортрейком (1:1).

Les lillois Tiago Djaló et Xeka en sont venus aux mains. Les deux joueurs ont été expulsés ! pic.twitter.com/nQwC17KZOE — As Quinas (@AsQuinasOff) July 17, 2021

Шека був вилучений дорогою до роздягальні після завершення першого тайму за мотивами сутички зі своїм співвітчизником, правим захисником Тьягу Джало. Португальські одноклубники щось не поділили між собою і почали ображати один одного: Шека став ініціатором конфлікту, Джало не залишився осторонь і розпустив руки. Головний арбітр товариської зустрічі думав недовго, і відразу ж вилучив обох гравців. Наставнику Кортрейка Люку Елснеру довелося знімати з гри одного футболіста своєї команди – щоб контрольний матч не втрачав сенсу і залишався конкурентоспроможним.

Французька федерація футболу (FFF) прийняла дуже рідкісне рішення, покаравши обох гравців-агресорів дискваліфікацією на ігри Ліги 1: Джало отримав два матчі бану, Шека – один. І від цієї дискваліфікації обом футболістам вже ніяк не відкрутитися. Але так було не завжди.

Один із найбільш унікальних випадків в історії футболу стався у 1970 році перед чемпіонатом світу в Мексиці. Збірні Чехословаччини та Угорщини розігрували між собою путівку на Мундіаль, і на нейтральному полі в Марселі чехословацька збірна не залишила від свого суперника каменя на камені (4:1) – угорці забили м'яч престижу з пенальті лише на 90-ій хвилині.

Однак цьому пенальті передував дуже грубий фол півзахисника / форварда Дукли Ладислава Петраша, який того вечора проводив дебютну гру за свою збірну. Він без будь-якої причини "скосив" нападника Ференца Бене. "Без небезпеки, якось по-дитячому, але дуже виразно та примітно, – писав пізніше в своїй автобіографії "Мій номер – перший" воротар чехословацької збірної Іво Віктор. – Вибрав саме Бене, який весь матч провів виключно коректно і відрізнявся справжньою спортивністю. Після гри, незважаючи на далеко не райдужний настрій, саме Бене першим підійшов нас привітати. Але правила є правила, і французький рефері Роже Мачін вилучив Петраша з поля, вчинивши загалом правильно, хоча десь, можливо, і надто суворо".

УЄФА це суддівське рішення "надто суворим" не вважав і впаяв Петрашу триматчеву дискваліфікацію. Це означало, що найкращий бомбардир чехословацького чемпіонату (20 м'ячів у 21 матчі) повинен був пропустити весь груповий етап чемпіонату світу! Саме тоді чиновники місцевої федерації футболу вдалися до хитрощів. Перед ЧС-1970 вони організували для збірної Чехословаччини три товариські матчі зі скромними збірними Австрії (3:1), Люксембургу (1:0) і Норвегії (2:0). Це було зроблено винятково для того, щоб відправити в УЄФА потрібні документи, які підтверджували відсутність Петраша в цих зустрічах через дискваліфікацію.

Ладіслав Петраш

Якби не триматчева міжнародна дискваліфікація найкращого бомбардира чемпіонату Чехословаччини (перед початком нового сезону Лацо піде на підвищення до братиславського Інтера), місцева федерація вибрала б для команди Йозефа Марко більш сильні команди в якості спаринг-партнерів. Пізніше Іво Віктор у тій же автобіографії говорив про нестачу конкурентної ігрової практики перед ЧС-1970: "Уже безпосередньо в Мексиці нам пропонували гонорар у три тисячі доларів за участь в контрольному матчі з командою "Оро", але переконати керівництво виявилося зусиллям марним – воно визнало цю суму занадто маленькою. Я ж вважаю, що був сенс грати навіть безкоштовно: кожен член команди дуже хотів провести контрольну зустріч. Ми наполягали на грі, але..."

На самому чемпіонаті світу збірна Чехословаччини програла всі три матчі групового етапу збірним Бразилії (1:4), Румунії (1:2) і Англії (0:1). Обидва м'ячі за свою команду забив Ладіслав Петраш, який відбув дискваліфікацію найхитрішим способом.

Влітку 2021-го року Федерація футболу Франції подбала про те, щоб ситуація з обходом дискваліфікації імені Петраша не повторилася – Лілль не має права оскаржити вирок.

М. Ч. спеціально для Футбол 24

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу