Первісток Кріштіану, Роналду-молодший, який народився 2010 року, підписав контракт з Аль-Насром і виступатиме за команду U-13. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Син Роналду знову включений до академії Реала: він вже забив більше 50 голів

Найближчими днями Роналду-молодший приступить до тренувань. Згідно з джерелом, юний португалець узяв собі 7-й ігровий номер.

"Одного разу мій син сказав мені: "Тату, почекай ще кілька років, я хочу з тобою пограти", – прокоментував Роналду подію.

Раніше син КР7 був присутній у молодіжних академіях Манчестер Юнайтед і Реала. У 20 матчах за "бланкос" 13-річний хлопець забив понад 50 м'ячів.

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