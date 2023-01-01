1 січня 2023 року відкрилося трансферне вікно в Англії, Німеччині та Франції. 2 січня стартує трансферний період в Іспанії та Італії. Ще через день переходи можна буде реєструвати в Нідерландах і Португалії.

Зимове трансферне вікно триватиме місяць – до 31 січня (крім Португалії, де дедлайн буде 2 лютого).

Мбаппе обійшов Холанда і став найдорожчим футболістом світу: Transfermarkt оновив ціни

В Україні трансферний період поки що не стартував. Клуби УПЛ зможуть підписувати нових футболістів з 30 січня по 1 березня 2023 року.

Взимку європейські клуби не схильні до великих витрат, однак на початку року можливі гучні переходи. Ліверпуль вже оформив за 40 мільйонів трансфер Коді Гакпо з ПСВ.

Манчестер Сіті торгує Йошко Гвардіола, Баварія шукає нового воротаря на заміну травмованому Нойєру, а Жоау Феліша пропонують багатьом представникам АПЛ.

Один з найочікуваніших трансферів 2023-го – Михайло Мудрик в Арсенал. "Каноніри" вже зробили офіційну пропозицію Шахтарю, але український клуб вимагає значно більше грошей. Також англійська преса пише про інтерес Брайтона до Миколи Матвієнка.

ЧС-2022 створює додатковий гайп. Аргентинський чемпіон Енцо Фернандес став ціллю Челсі та Ліверпуля. Його партнер Алексіс Мак Аллістер з Брайтона також на олівці топ-клубів. Творці марокканської сенсації Соф'ян Амрабат і Аззедін Унахі повинні піти на підвищення.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива