КДК УАФ оголосив вироки клубам, які халатно ставляться до вказівки грати за порожніх трибун у період воєнного стану.

ЛНЗ, Оболонь та Полісся отримали штрафи за мотивами порушень у 8 турі УПЛ, інформує офіційний сайт УАФ.

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Черкасці ледь не повністю заповнили одну трибуну у матчі проти Динамо. Для них це перше таке порушення. КДК УАФ зобов’язав ЛНЗ сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 000 грн та заборонив використання домашнього стадіону на два матчі умовно.

У Оболоні та Полісся зафіксували повторні порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів. Киянам виписали штраф на 15 000 грн, а житомиряни збідніють на 25 000. На час дії воєнного стану УАФ перераховує "штрафні" кошти на платформу United24.

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